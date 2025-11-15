Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "'İYİ Parti'de neler oluyor?

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " ' İyi Parti'de neler oluyor?" tartışmasının maksatlı çıkarıldığını belirterek, "Ben burada olduğum müddetçe, sizle kol kola ve sırt sırta verdiğim müddetçe başka muhalefet partilerini dizayn ettikleri gibi İyi Parti'yi asla dizayn edemeyecekler." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara İl Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde ebediyete irtihalinin 87. yılında Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığını anımsatarak, Atatürk'ü anmak kadar kendisini anlamanın, kurduğu cumhuriyetin değerlerini içselleştirmenin, onun hedef ve ülkülerini gerçekleştirmenin de önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kongrelerin, partilerin eksiklerini değerlendirdiği ve kadrolarını yenilediği süreçler olduğunu belirten Dervişoğlu, Türkiye'nin hiçbir yerindeki kongrelere aday olacak kişiler üzerinden bakmadığını ifade etti.

Kongrede il başkanlığı için iki aday olduğunu dile getiren Dervişoğlu, adaylara kardeşlik hukukunu güçlendirecek bir yol haritası izlemeleri tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

Dervişoğlu, ekonomide yaşanan sıkıntılara değinerek "Biz hala memlekette asgari ücret konuşuyoruz. Verecekleri rakam, 30 bin liranın altında hesaplamalara göre. Oysa bizim bir sene önce verdiğimiz asgari ücret önermesi gerçekleşmiş olsaydı, bugünkü enflasyona bile bakarak asgari ücretin en az 45 bin lira seviyelerine gelmesi temin edilmiş olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözme iradesi sergileyebilecek siyasi partilerin iktidara talip olabileceğini ve kendi içindeki meseleleri tartışan siyasi partilerin hedeflerinin değil akıbetlerinin konuşulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"O sebeple, ' İyi Parti'de neler oluyor?' tartışmasının maksatlı çıkarılmış tartışmalar olduğunu bilmenizi istiyorum. 18 aydan beri İYİ Parti lehine tek bir doğru kelam sarf etmeyen insanların kongre ve kurultay dönemlerinde sosyal medya mecralarında İYİ Parti'ye zarar vermesine izin vermemeniz gerekliliğinin altını çiziyorum. Neler çektim ben biliyorum. Bir ve birlikte olalım diye neleri sineme bastım neleri. Bütün olumsuz odaklara karşı sizlerin hakkını, hukukunu, kardeşliğinizi savundum. Bugün bazı şeyler yapılıyor. Bazı şeylere iyi niyetle dahil olan arkadaşlarımız da var. Onları ne kadar anlatırsam anlatayım sonuçlarını görmeden ne yaptıklarının farkında olamayacaklardır."

Geçmiş dönemde benzer olayları çok yaşadığının altını çizen Dervişoğlu, "Doğru bir iş yaptığınızı zannettiğiniz dönemde onun sonuçlarının hangi yanlışlıklara vesile olduğunu yaşayarak gördüm ve idrak ettim. Ben burada olduğum müddetçe, sizle kol kola ve sırt sırta verdiğim müddetçe başka muhalefet partilerini dizayn ettikleri gibi İYİ Parti'yi asla dizayn edemeyecekler. Bize yol ve güzergah çizemeyecekler, akıl veremeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
