İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Terörle Mücadele Vurgusu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu hafta TBMM grup toplantısını Çankaya'da bulunan Lozan Parkı'nda gerçekleştireceklerini bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Beştepe, Balgat ve küresel ortaklarının, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin dört gözle bekledikleri sonuç bildirgesi nihayet bugün açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve büyük Türk milleti bu ihanet açıklamasını kabul etmez ve edemez. Aksi durum, Türk devletinin hain terör örgütüyle mütekabil hale getirilmesi ve teröre teslim olmasıdır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerimizin, bölgedeki korucularımızın mücadelesiyle bitirilme noktasına gelen terör örgütü, maalesef iktidar ve yerel ortaklarının ömür boyu başkanlık ve siyasi hesapları, küresel ortaklarının talimatları ve stratejileri ile PKK terör örgütü olmayan bir savaşın galibi, olmayan bir barışın aktörü haline getirilmiştir" dedi.

Dervişoğlu, bildiride PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın süreci yönetmesi için hukuki güvence talep edildiğini söyleyerek, "Bu aşamadan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolünü oynaması isteniyor. İktidara soruyorum; pazarlık yoksa bu ne demektir? Pazarlık yaptıysanız, bu alçağa özgürlük verip, elini kolunu sallayarak siyaset yapmasına müsaade mi edeceksiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı sorumluluk nedir? Yüce Meclisi nasıl bir tuzağa çekme niyetindesiniz? Türk-Kürt kardeşliği gibi ekran koruyucu sözlere bakmayın. Kardeşliğe 40 yıl kurşun sıkmış alçak bir örgüt, kardeşlikten bahsedemez. Çünkü kalleştir. Geldiğimiz noktada uyanık olmak ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemek, hatta müdahale etmek zorundayız. Cumhuriyet devletinin üniter ve milli devlet yapısını hedef alanları uyarıyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Türk milletinden toprak talep edenlerin akıbeti bizim tarihi sicilimizde bellidir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya'da bulunan Lozan Parkı'nda gerçekleştireceklerini belirtti.