İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da partisinin düzenlediği iftar programına katıldı Açıklaması

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'daki iftar programında parti hedeflerini vurgulayarak, kadın hakları ve ekonomik sorunlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter demokrasiye geçiş yapacaklarını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Partinin hedefi sadece siyasete tutunmakla sınırlı değildir. İYİ Partinin hedefi bu ülkeyi yönetmektir. Yani iktidar olmaktır. Bayrağı İstanbul'dan kaldırıyorum." dedi.

Dervişoğlu, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Dervişoğlu, sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Türkiye'de kadın cinayetleri ve tacizlerin gündemde olmasının üzücü olduğunu ifade eden Dervişoğlu, kadınların güvenliğinin sağlanmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, iktidara gelmeleri halinde ilk adımlarından birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter demokratik sisteme geçiş sürecini başlatmak olacağını dile getirerek, kadın haklarının korunması amacıyla İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesi için adım atacaklarını belirtti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Dervişoğlu, çevre ülkelerde yaşanan gelişmelere işaret ederek bölgedeki jeopolitik risklerin doğru okunması gerektiğini söyledi.

Ekonomiye değinen Dervişoğlu, vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığını, dar ve sabit gelirli vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini savundu.

Dervişoğlu, "Kadınlarımıza güvenlik, gençlerimize umut vadeden, çiftçimizin emeğinin karşılığını alabildiği, esnafın faiz ve haciz baskısından kurtulduğu bir düzen kurmak için çalışıyoruz. İYİ Partinin hedefi sadece siyasete tutunmakla sınırlı değildir. İYİ Partinin hedefi bu ülkeyi yönetmektir. Yani iktidar olmaktır. Bayrağı İstanbul'dan kaldırıyorum. Onun için buradayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
