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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 2024 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 2024 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylara ilişkin düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Dervişoğlu, birçok başarılı çalışmayı övdü ve fotoğrafçıları tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dervişoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Müsavat Dervişoğlu, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının hem TBMM'de hem de yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarına şahit olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, bütün fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi. Dervişoğlu, "Oylama yaparken fotoğrafları seçmekte zorlandım. Hepsi birbirinden kıymetli fotoğraflar. Bu fotoğrafların nasıl bir emek barındırdığını biliyorum. Bu kareler binlerce fotoğrafın içinden seçilmiş kareler. Alın terini sahaya akıtmış, mesleğine aşık insanların yapabileceği şeyler bunlar. Bu güzel kareleri bizlerle buluşturan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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