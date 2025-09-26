İYİ Parti Aziziye İlçe Başkanlığı İcralık Oldu

Erzurum'da İYİ Parti Aziziye İlçe Başkanlığı, iddiaya göre ödenmeyen kiralar nedeniyle icralık oldu. İcra davasını kazanan ev sahibi Nurgül Vural, evine çilingir ve polis eşliğinde girdi.

Ankara'da yaşayan Nurgül Vural, 3 yıl önce Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde bulunan 4 katlı 500 metrekarelik lüks villasını İYİ Parti Aziziye İlçe Başkanlığı'na kiraya verdi. Ancak iddialara göre kiralar önce aksadı, ardından da ödenmemeye başladı. Aylık 10 bin TL bedelle kiraya verilen villa için yaklaşık 100 bin TL'yi bulan ödenmemiş kira borcu oluştu. Nurgül Vural'ın annesi Fatma Fidan'ın ifadesine göre, defalarca görüşülmesine rağmen sorun çözülemedi. Son 9 aydır kira alamadığını belirten Nurgül Vural, mahkemeye başvurdu. Ev sahibi Vural'ın açtığı davayı kazanmasının ardından icra süreci başlatıldı. Son olarak icra memurları, çilingir ve polis eşliğinde villaya girdi. İcra memurlarının kontrolünde villanın boşaltıldığı görüldü.

"Ne ödüyorum ne de evinizden çıkıyorum"

Ev sahibinin annesi Fatma Fidan, yaşananları şöyle aktardı:

"Kızım 3 sene önce evini emlakçı aracılığıyla kiraladı. Bizim ailece İYİ Parti'yle hiçbir alakamız yok, partili değiliz. Kızım Ankara'da yaşıyor, biz de sadece yazları Erzurum'a geliyoruz. 3 yıldır kira problemi yaşıyoruz, son 9 aydır da tek kuruş ödemediler. İl Başkanı Ensar Nuhoğlu ile defalarca görüştük. Bize 'Ne ödüyorum ne de evinizden çıkıyorum' dedi. Resmen evimizi gasp ettiler, evimize çöktüler. İnanılır gibi değil, yazıklar olsun."

Fidan, kira bedelinin ödenmemesinin yanı sıra, açılan dava ve yapılan yolculuklarla birlikte ciddi masraflara katlandıklarını da dile getirdi.

"Evimize çöktüler"

Fatma Fidan, "Kira bedeli neredeyse 100 bin TL'ye ulaştı. Bunun dışında kızım dava açtığında masraflar etti, Ankara'dan defalarca gelip gitmek zorunda kaldı. En son da icra memuru çilingirle eve girdi. Bayrakların yerlerde olduğunu gördük. Biz bu evin kiralanmasını tamamen emlakçı aracılığıyla yaptık, partilerle alakamız yok. Ama resmen evimizi gasp ettiler, biz mağdur olduk" dedi. - ERZURUM