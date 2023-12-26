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İsveç, NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz' dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bir sonraki adım parlamentonun konuya ilişkin oylama yapmasıdır. NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Stoltenberg karardan memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Türkiye ile Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onay işlemlerini "mümkün olan en kısa sürede" tamamlayacağına inandığını belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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