İstanbul merkezli forex ve kripto dolandırıcılığı operasyonu: 175 şüpheli yakalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı değerlendirilen yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla'da 286 adrese düzenlenen operasyonda 175 şüphelinin yakalandığını, yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadeleye ilişkin yürütülen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan elde edilen kazancın izini sürüyor; failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4 ayrı soruşturmada dolandırıcılık ağı deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldığını belirten Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır" dedi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldüğünü kaydeden Gürlek, çalışmalara MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de katıldığını belirtti.

Gürlek, "Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.

13 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelendiğini aktaran Gürlek, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Gürlek, "MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Yapının çalışma yöntemine ilişkin de bilgi veren Gürlek, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurların sisteme dahil edildiğini, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğunu ve mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiğini kaydetti.

Gürlek, "Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir" dedi.

Mağdurların paralarını çekmek istemesi halinde ise farklı gerekçelerle yeniden para talep edildiğini belirten Gürlek, "Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gürlek, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığının belirlendiğini ifade ederek, "Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir" dedi.

286 adrese eş zamanlı operasyon

Tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldığını belirten Gürlek, "Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" dedi.

Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Gürlek, paylaşımının sonunda organize dolandırıcılık yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı