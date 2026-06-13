Haberler

Erdoğan: Veri emniyeti ve siber güvenlik hayati

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi günlerden geçiyoruz.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim son derece hızlı. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşabilecek en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara neden olabileceğini de görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Sınava kardeşinin kimliğiyle geldi, zamana karşı yarış başladı: Amca, polis ve öğretmen el ele verdi

LGS sabahında film gibi olay!
Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepk: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Diyarbakır'da 2020'de işlenen Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı

6 yıllık sır perdesi aralandı! Askeri Balta cinayeti çözüldü
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi