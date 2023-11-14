İstanbul'da DEAŞ'a finans sağlayanlara operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, silahlı terör örgütü IŞİD mensuplarının ailelerine yardım toplayarak finans sağlayanlara yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetleriyle, finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, "Dar'ul Hayr" isimli sosyal medya oluşumu aracılığıyla cezaevlerinde veya sözde çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensuplarının ailelerine yardım adı altında para toplandığı belirlendi. Konuya ilişykin MASAK raporu ışığında 9 şüpheli tespit edildi. Savcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.