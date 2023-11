İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Saraç, Can Atalay'ın AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi 'nin (AYM) hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde bulunan baro merkezindeki açıklamaya avukatlar da katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, "Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve baromuzun üyesi avukat Şerafettin Can Atalay'ın 'Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı? ile 'Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa'nın 153/6 maddesine göre 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir. Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında 'Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine' denilerek açıkça belirtilmiştir. Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir. " dedi.

Avukat Filiz Saraç, "Resmi olarak henüz doğrulanmasa da dosyanın, üstelik sadece mahkeme başkanı imzası ile Yargıtay'a gönderme kararı verildiği yönünde bir evrak sosyal medyada dolaşmaktadır. İddia edildiği gibi şayet böyle bir işlem varsa AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece başkanın imzasıyla böyle bir karar verilemez. Daha önce AYM'nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması, Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir. AYM'nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle karar vermelidir" diye konuştu.