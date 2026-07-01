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İsrail'den İran'a bağlantılı 37 dijital cüzdana yaptırım

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İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın Hizbullah ve diğer gruplara yaklaşık 6,6 milyon dolar göndermek için kullandığı 37 dijital cüzdana yaptırım uygulayacağını açıkladı. Savunma Bakanı Katz, gerekirse İran'a üçüncü kez saldırabileceklerini söyledi.

İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Hizbullah ve diğer gruplara toplamda yaklaşık 6,6 milyon dolar değerinde para göndermek için kullandığı 37 dijital cüzdana yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatıyla işbirliğiyle İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Hizbullah ve diğer gruplara toplamda yaklaşık 6,6 milyon dolar değerinde para göndermek için kullandığı dijital cüzdanları tespit ettiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 37 dijital cüzdana yaptırım uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "İran'a karşı yürütülen kampanya sadece savaş alanında değil, terörizmi besleyen para için verilen mücadelede de devam ediyor" dedi.

"Gerekirse İran'a üçüncü kez saldıracağız"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz,2006 yılında Lübnan'da ölenler için düzenlenen törende gerçekleştirdiği konuşmasında ABD'nin diplomatik girişimlerine rağmen "İran'a iki kez proaktif, önleyici saldırılar düzenledik ve gerekirse üçüncü kez de saldıracağız" dedi.

Katz, İsrail güçlerinin Lübnan, Suriye ve Gazze'deki "güvenlik bölgelerinde" süresiz kalabileceğini söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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