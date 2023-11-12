İspanya'da Katalan Afı Protestoları Devam Ediyor

İspanya'da azınlık sol hükümeti kurulması için yapılan siyasi anlaşmalara karşı gösteriler devam ediyor. Madrid'deki Sosyalist İşçi Partisi binasına yapılan saldırıya polis müdahale etti. Gösteriler, Meclisteki güven oylamasına kadar sürecek.

İspanya'da azınlık sol hükümeti kurulması için yapılan siyasi anlaşmalarla ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı 9. gününü geride bırakan gösterilere polis bir kez daha müdahalede bulundu.

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle olası bir af yasası için anlaşma yaptığı için Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) binalarını hedef alan göstericilerin, Madrid'deki eylemine polis müdahale etti.

Madrid Valiliği, gece yarısına kadar süren ve "sokakların savaş alanına' döndüğü olaylarda, 6 kişinin yaralandığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 3'ünün reşit olmadığı bilgisi paylaşıldı.

9. gününü geride bırakan gösterilerde, başkent Madrid'deki PSOE binası ve Meclis binası önlerinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i "vatan hainliği" ve "diktatörlükle" suçlayıp, basını da hedef aldı.

Gösteriler, bugün ve gelecek hafta yapılacak Meclisteki güven oylamasına kadar devam edecek.

Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğiyle gelecek hafta Meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu'ndan (ERC) sonra Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle de anlaşan PSOE, Katalonya sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başlayacağını savunuyor.

Planlanan af yasasıyla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli göstericilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümetince karşılanacağı iddia ediliyor.

Ayrılıkçı Bask ve Katalanlar başta olmak üzere 6 siyasi partinin dışarıdan desteğini almak için anlaşmaya varan PSOE ve Sumar'ın, 17 Kasım Cuma günü 350 sandalyeli Mecliste yapılması öngörülen oylamada, 179 milletvekilinin desteğini alarak ilk turda güvenoyu alması bekleniyor.