İsmail Kahraman: Türkiye Yüzyılı'na daha ötelere gideceğiz

TBMM 27'nci dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Türkiye'nin yeni yüzyılda daha ileriye gideceğini ve iyi bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu belirtti.

İsmail Kahraman : "Birlik ve beraberlik bize lazım"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman :

"İyi bir Cumhurbaşkanına sahibiz, bir dünya liderine sahibiz

AFYONKARAHİSAR - TBMM 27'nci dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, yeni yüzyıl ' Türkiye Yüzyılı' olacağını ve ülkenin daha ötelere gideceğini kaydederek, "İyi bir Cumhurbaşkanına sahibiz, bir dünya liderine sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım, birlik ve beraberlik bize lazım" dedi.

Kahraman, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan 'Halk Ekmek Fabrikası' açılış törenine katıldı. Açılış töreni tesisin Fuar Alanı'nda ki Afyonkarahisar Belediyesi'ne at yerleşkesinde yapıldı. Gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, fabrikanın kentte önemli bir eksiği giderdiğini ve vatandaşa hem kaliteli hem de ucuz ekmek satacağını belirtti.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise tesiste vatandaşların ekonomik düzeyde ekmeğe ulaşabilecek olmasından dolayı önemli olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Birlik ve beraberlik bize lazım"

Törende katılımcılara seslenen Kahraman da tesisin önemine dikkat çekti. Kahraman, devletin ve belediyelerin geçmişe nazaran artık vatandaşların sevincini paylaştığı gibi aynı zamanda acılarına da paylaştığını ifade etti. Belediyeler tarafından yürütülen cenaze hizmetlerinden örnek veren Kahraman, "Acılar bölüşülüyor, birlikte olunuyor, beraber olunuyor bu bize lazım. Birlik ve beraberlik bize lazım. Ayrılmalar yanlış, ayrılmaya gidilmeyi körükleyenler maalesef kabul ediyorlar ama tatbikatını iyi yürütmüyorlar. Ekmeğimizi burada çıkartıyoruz ama özel teşebbüsünde önünü kesmeyeceğiz. Devlet ayakkabı yapar mı? Beykoz Deri Kundura ayakkabı yapacak, devlet yapamayacak. Şeker Fabrikası, devletin fabrikaları var o da atölye tarzındadır. Şimdi öyle değil 30'un üzerinde dışarıya da ihraç ediyoruz. Halkın teşebbüsünün önünü kesmeden devlet beraber yürümek lazım ve gitmek lazım. Yeni yüzyıl Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Yüzyılı olacak ve daha ötelere gideceğiz inşallah. İyi bir Cumhurbaşkanına sahibiz, bir dünya liderine sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

Tesiste günlük 50 bin ekmek üretilecek

Konuşmaların ardından günlük 50 bin somun ekmeği üretim kapasitesi ile birlikte aynı zamanda köy ekmeği, gibi farklı türlerde ekmek üretilebilen fabrikanın açılış kurdelesi Kahraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılış törenine Kahraman'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri katıldı.