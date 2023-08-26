İsa Mesih Şahin: İktidar partisine oy verenlerin rahatsızlığını görebiliyoruz

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Osmaniye'de yaptığı açıklamada, iktidar partisine oy verenlerin rahatsız olduğunu belirtti ve Türkiye'nin ekonomik gerçekliği karşısında yaşanan rahatsızlığın daha da derinleşeceğini söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Osmaniye'de; "Gördüğümüz tablo şu: İktidar partisine oy vermiş önemli bir kitlenin rahatsızlığını görebiliyoruz. Özellikle de Türkiye'nin ekonomik gerçekliği karşısında" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Osmaniye'de gazetecilerle bir araya geldi. Şahin, burada şu açıklamaları yaptı:

"Meclis, üç aylık bir tatile çıktı. O konuda da bir eleştirim olmuştu. Meclis'in üç ay tatil yapmasını, kendisine ideal koyan bir milletvekili olarak doğru bulmuyorum. Üç ay tatil, çok uzun bir süre. Meclis kürsüsünden paylaşmıştım. Biz milletvekili olarak Meclis'e tatil yapmaya gitmiyoruz. Evet tatil, herkes için bir ihtiyaç. Ama üç ay olmamalı, makul bir süre olmalı. Bu hassasiyeti, bugün değil beş yıl boyunca da tekrarlayacağım.

10 günlük bir deprem bölgesi ziyaretim olacak. 9 ilde programlar yapacağız. Oluşturacağımız raporu hem kamuoyuyla paylaşacağız hem Meclis Başkanlığı'na hem de ilgili bakanlıklara sunacağız. Bu memleket bizim. Acısını da beraber yaşıyoruz mutluluğunu da beraber yaşıyoruz. Bu bizim için bir sorumluluktur. Deprem bölgesindeki bu çalışmaları siyaset üstü bir sorumluluk olarak görüyorum.

Sonuçta, seçimi kaybeden bir muhalefet var. Gördüğümüz tablo şu: İktidar partisine oy vermiş önemli bir kitlenin rahatsızlığını görebiliyoruz. Özellikle de Türkiye'nin ekonomik gerçekliği karşısında. Bizim bu yaşadığımız ekonomik kriz. Bu kriz daha da derinleşecek. Biz şu anda Türkiye'nin gerçek gündemi ile karşı karşıya kaldık. Böyle bir gerçek gündemle karşılaşan, toplumun önemli bir bölümünde iktidara karşı bir rahatsızlık olduğunu görebiliyoruz. İktidara oy veren seçmen de rahatsız. Muhalefete oy veren seçmen de muhalefetten, bu dağınık tabloyu toplamasını bekliyor. Biz bu mesajları alıyoruz. Doğru okumamız gerekiyor. Bu bizim üzerimizde bir yükümlülük. Biz Gelecek Partisi olarak bu mesajları doğru okuyarak kendimize bir yol çizmeye çalışıyoruz. Muhasebeyi doğru yapmamız lazım. Muhalefetin, üzerindeki ölü toprağını hızlı bir şekilde atarak, enerjisini kavgalarla tüketmeyerek yoluna bakması gerekiyor."