SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) İstanbul İl Başkanlığı görevine iş insanı Seyfi Öztaş'ın atandığı bildirildi.

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, Seyfi Öztaş'ın İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış olduğunu duyurdu. Eken yaptığı yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun İstanbul İl Başkanlığı görevine iş insanı Seyfi Öztaş atanmıştır. SANKON Yönetim Kurulu olarak Sayın Seyfi Öztaş'a güvenimiz tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, bu atamanın kuruluşumuz ve iş dünyamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Konfederasyonumuz yeni atamayla birlikte İstanbul'daki kurumsal faaliyetlerini ve iş dünyasıyla olan iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı