İran ve ABD Arasındaki Müzakerelerin Gündemi Nükleer Program ve Yaptırımlar

İran ve ABD Arasındaki Müzakerelerin Gündemi Nükleer Program ve Yaptırımlar
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakerelerde nükleer program ve yaptırımların kaldırılması dışında başka bir konunun ele alınmadığını belirtti. Bekayi, yaptırımların kaldırılmasının İran için öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki görüşmelerin tek gündemi, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasıdır. Başka hiçbir konu müzakerelerde ele alınmadı ve alınmayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, 6. tur müzakerelerin zamanı ve yeriyle ilgili istişarelerin devam ettiğini, nihai karar alındığında Umman tarafından duyurulacağını belirtti. Müzakerelerin konusuna değinen Bekayi, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi İran ile ABD arasındaki görüşmelerin tek gündemi nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasıdır. Başka hiçbir konu müzakerelerde ele alınmadı ve alınmayacak" dedi.

"Zalimce yaptırımların kaldırılması önceliğimizdir"

Yaptırımların kaldırılmasının İran için öncelik olduğunu vurgulayan Bekayi, "İran müzakere heyeti, ABD'nin uyguladığı yasa dışı ve zalimce yaptırımların kaldırması için gereken tüm çabayı gösterecek. ABD'nin bu konudaki tutumu, ciddiyetlerini değerlendirmemizde temel bir ölçüttür" ifadelerini kullandı.

"Tahran'ın 6 ay boyunca zenginleştirmeyi durduracağı" iddiasını yalanladı

İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Bekayi, 5. tur müzakerelerde Umman'ın sunduğu öneriye ilişkin medyada çıkan "Tahran'ın 6 ay boyunca zenginleştirmeyi durduracağı" yönündeki iddiaları da reddetti. Bekayi, "Uranyum zenginleştirme, ülkemizin nükleer endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ilkeye aykırı ya da bu hakkı zedeleyecek hiçbir teklif ya da öneri kabul edilemez. Bu tür söylemler sadece medya spekülasyonu ve farklı amaçlarla ortaya atılıyor. Hiçbirinin doğruluğu teyit edilemez" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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