Haberler

İran müzakere heyeti üyesi Nabavian: "ABD, İran'ın taleplere uyması halinde 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını söyledi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran müzakere heyeti üyesi Mahmoud Nabavian, ABD ile yapılan müzakerelerde, İran'ın taleplere uyması durumunda 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını açıkladı. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı açılması ve İran'ın zenginleştirilmiş malzemelerinin çıkarılması gibi talepler öne çıktı.

İran müzakere heyeti üyesi Mahmoud Nabavian, ABD ile yapılan müzakereye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın taleplere uyması halinde 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını söyledi" dedi.

İran müzakere heyeti üyesi Mahmoud Nabavian, ABD ve İran arasında Pakistan'da yapılan müzakereye ilişkin açıklamada bulundu. Nabavian, görüşmeleri sırasında ABD'nin iki temel talebi olduğunu belirterek, bunların Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'daki yüzde 60 zenginleştirilmiş tüm malzemenin ülkeden çıkarılması olduğunu ifade etti.

Nabavian, heyetin lideri olan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın görüşmelerde, ABD'nin İran'ın altyapısını vurma kapasitesine sahip olmasına rağmen, İran'ın da "yarım günden az bir sürede bölgedeki tüm altyapıyı yerle bir edebileceğini" söylediğini aktardı.

ABD'nin İran'ın taleplere uyması halinde 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını söylediğini ifade eden Nabavian, "Trump ile temasa geçtikten sonra (ABD Başkan Yardımcısı) Vance, ABD tarafından sunulan plana göre müzakerelerin devam etmesini önerdi ve Galibaf da bunu kabul etti. Ancak Vance, aniden Trump'ın anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı" dedi.

ABD ve İran, ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Pakistan'ın arabuluculuğunda başkent İslamabad'da 11-12 Nisan'da görüşme gerçekleştirmişti, Hürmüz Boğazı ve nükleer program gibi kritik konularda nihai bir anlaşmaya varılamamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf 'Bir daha gelme' deyince dükkanı bastı

Pişkinliğe bak! Berberin o sözünü duyunca akrabalarıyla dükkanı bastı
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci

Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Galatasaray'ın eski yıldızının koltuğunu kaptı! Yeni takımı belli