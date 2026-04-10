İran müzakere heyeti ABD ile görüşmeler için İslamabad'da

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki müzakere heyeti, ABD ile yapılması planlanan görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Heyette çeşitli bakanlar ve temsilciler yer alıyor.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürerken, İran devlet televizyonu, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki müzakere heyetinin, ABD ile yapılması planlanan görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığını duyurdu. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile bazı milletvekillerinin yer aldığı belirtildi. Ayrıca haberde güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komitelerden oluşan heyetin, İran'ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön şartların kabul edilmesi halinde ABD tarafıyla görüşmelere başlayacağı bildirildi. - TAHRAN

