İran Meclis Başkanı Galibaf: "Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde duruyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dünyanın yeni bir düzenin eşiğinde olduğunu belirterek, İran'ın 70 günlük direnişinin bu değişimi hızlandırdığını vurguladı.

İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere süreci belirsizliğini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dikkat çeken bir açıklama yaptı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ifadelerine değindi. Galibaf, "Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Tıpkı Devlet Başkanı Xi'nin de söylediği gibi, 'Bu yüzyılda eşi görülmemiş dönüşüm küresel ölçekte hızlanıyor.' İran'ın 70 günlük direnişinin bu değişimi hızlandırdığını vurguluyorum. Gelecek Küresel Güney'e aittir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

