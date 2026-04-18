İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Ateşkes şartlarına ilişkin taahhütlerin ihlal edilmesinin ardından ABD, İran'a ait gemi ve limanlara yönelik deniz ablukasını kaldırmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Ateşkes şartlarına ilişkin taahhütlerin ihlal edilmesinin ardından ABD, İran'a ait gemi ve limanlara yönelik deniz ablukasını kaldırmadı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı, bugünden itibaren akşam saatlerinden başlayarak abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacaktır" denildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı