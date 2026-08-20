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İran'dan ABD'ye: Ekonomik savaş da yenilgiyle sonuçlanacak

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin İran’a karşı "ekonomik savaş" başlatmasına ilişkin, "Askeri savaş işe yaramadı, bu yüzden şimdi de bir sonraki yenilgiye ’ekonomik savaş’ adını verdiler" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'a karşı "ekonomik savaş" başlatmasına ilişkin, "Askeri savaş işe yaramadı, bu yüzden şimdi de bir sonraki yenilgiye 'ekonomik savaş' adını verdiler" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a "ezici bir ekonomik savaş" başlattıkları yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Garibabadi ABD'yi işaret ederek, "İran'ın yenilginin eşiğinde olduğunu ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu iddia ediyorlar, ancak tüm müttefiklerinden yardım istiyorlar. Her seferinde bunu örtbas etmek için kendilerine daha büyük bir yenilgi oluşturmak zorunda kalıyorlar. Askeri savaş işe yaramadı, bu yüzden şimdi de bir sonraki yenilgiye 'ekonomik savaş' adını verdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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