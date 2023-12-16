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Irak'ta yerel seçimler başladı

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Irak'ta güvenlik güçleri ve yerinden edilenler, yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçim sonuçları Salı günü açıklanacak.

Irak'ta güvenlik güçleri ve ülke içinde yerinden edilenler, 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak yerel seçimler için "özel oylama" gününde sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Irak'ta 2013 yılından bu yana ilk kez yerel seçimler yapılıyor. Güvenlik güçleri ile ülke içinde yerinden edilerek kamplarda yaşayanlar "özel oylama" gününde 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek. Seçimde 1.2 milyondan fazla güvenlik görevlisi ile yerinden edilen kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor.

Güvenlik güçleri ile yerinden edilen kişiler dışındaki vatandaşlar ise 18 Aralık'ta oy kullanacak. Seçim sonuçları ise Salı günü açıklanacak.

Boykot çağrısı yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, destekçilerine vilayet seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu. Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Geniş çaplı bir boykot, seçimlerin meşruiyetini azaltır" ifadelerini kullanmıştı. Bazı bölgelerde Sadr'ın destekçileri seçim posterlerini yırtarken, çok sayıda kampanya bürosunu da tahrip etmişti.

Irak'ta yerel seçimler son olarak 2013 yılında yapılmıştı. Vilayet meclisleri, 2019'da yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle gerçekleştirilen protestoların ardından feshedilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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