Irak'ta Yangın Faciası: 61 Ölü, 3 Günlük Yas İlan Edildi

Irak'ta Yangın Faciası: 61 Ölü, 3 Günlük Yas İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kut kentinde 61 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın faciasının yaşandığı alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle 3 gün yas ilan edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkenin güneyindeki Kut kentinde 61 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın faciasının yaşandığı "Hypermarket" alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu.

Irak, yangın faciasıyla sarsıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinin merkezi Kut kentinde 61 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın faciasının yaşandığı "Hypermarket" alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu.

Başkent Bağdat'ın güneyindeki Kut şehrinde yanan alışveriş merkezinin 7 gün önce açıldığı öğrenilmişti. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, tamamen yanan 14 cesedin kimliğinin belirsiz olduğu, 45 kişinin ise yaralı kurtarıldığı aktarılmıştı. Irak Bakanlar Kurulu ise yangın felaketi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.