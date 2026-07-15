Irak Başbakanı Zeydi, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile bir araya geldi

ABD'deki resmi temaslarını sürdüren Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast'in yanı sıra Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti üyeleriyle bir araya geldi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington DC'deki temaslarını sürdürüyor. Zeydi temasları çerçevesinde ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast'ın yanı sıra Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti üyeleriyle bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ile ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak adımlar ele alındı.

Zeydi, Irak'ın dengeli bir dış politika izlediğini belirterek, yabancı yatırımlar için cazip bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Hükümetinin ekonomik reform programını kararlılıkla uyguladığını belirten Irak Başbakanı, yatırım potansiyeli yüksek sektörlerin canlandırılması, finans ve bankacılık sisteminin modernize edilmesi ve Amerikan şirketlerinin Irak'ta daha fazla faaliyet göstermesine, uygun bir yatırım ortamının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Irak'ın dış politikada dengeli bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Zeydi, güvenlik alanında da silah kontrolünün yalnızca devletin elinde yönündeki politikanın tavizsiz şekilde uygulanacağını ve güvenlik güçlerinin kapasitesinin güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri ise Irak ile ekonomik ve siyasi ortaklığın daha da güçlendirilmesini desteklediklerini belirterek, iki ülke arasındaki yatırım, finansman ve ticari iş birliğinin genişletilmesi yönündeki çabalara destek vereceklerini ifade etti. Komite üyeleri ayrıca Irak'ın bölgesel istikrarın sağlanmasında üstlendiği kritik role dikkat çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı