İletişim Başkanı Altun'dan Boykot Açıklaması: 'Vandallıklara Müsaade Etmeyeceğiz'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, boykot çağrılarına sert tepki göstererek, Türk milletinin şiddet ve ayrımcılığa karşı duracağını vurguladı. Altun, muhalefetin işletmelere yönelik çağrılarını faşist fikirler olarak nitelendirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar. Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Ana muhalefet' partisi genel başkanının sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan, ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar! Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA