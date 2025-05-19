İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, 19 Mayıs 1919'un milletin istiklal ve istikbal kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gün olduğunu belirtti.

"Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır" ifadesini kullanan Altun, 19 Mayıs'ın milletin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısı olduğunu vurguladı.

Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı günün gençliğe emanet edildiğini, yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılındığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Zira her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek, adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum."

Altun, paylaşımına, spor, sanat ve teknoloji alanında başarılara imza atan gençlerin yer aldığı bir videoyu da ekledi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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