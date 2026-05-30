Haberler

IEA, IMF, DTÖ ve Dünya Bankası'ndan küresel petrol stoklarına ilişkin ortak açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle deniz taşımacılığının normale dönmemesi halinde küresel petrol stoklarının hızla eriyeceğini ve bunun arz güvenliği ile ekonomik istikrar için risk oluşturacağını açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) yayımlanan ortak açıklamada, "Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi; yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır" denildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) liderleri, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı kurumlarının atabileceği adımları değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Kurumlar tarafından toplantıya ilişkin bugün yayımlanan ortak açıklamada, görüşmede ABD-İran arasındaki savaşın küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ticaret üzerindeki etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının sürmesine dikkat çekilerek, "Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi; yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır" denildi.

Dünya ekonomisinin genel olarak dayanıklılığını koruduğunun altının çizildiği açıklamada, çatışmanın yükselen yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlikler ve istihdam üzerindeki riskler nedeniyle yoksul ülkeleri orantısız şekilde etkilediği vurgulandı.

Ortak açıklamada ayrıca, çok taraflı ve ikili girişimler yoluyla ortak destek mekanizmalarının daha da güçlendirilmesine yönelik seçeneklerin de değerlendirildiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Kent 2 çocuğun yasını tutuyor! Acı haber bu bekleyişin ardından geldi