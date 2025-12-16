Bakan Yerlikaya: 2016 yılından bu yana ülkelerine dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bin

'BAKANLIĞIMIZIN BÜTÇESİ 1 TRİLYON 476 MİLYAR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı milletvekillerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ile bakanlığının bütçesiyle ilgili yapılan kıyaslamaları hatırlatarak, "Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 174 milyar, bizim bütçemiz 1 trilyon 476 milyar. Dolayısıyla bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu kadar açık bir rakam var. Polislerimizle ilgili bu dönemde yaptıklarımızla ilgili ve yapacaklarımızla ilgili sizlerle paylaşmak istiyorum, Gazi Meclisimizle. 2025 yılı Mart ayında görev puanı sistemi getirdik. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atamamız hakkaniyete, şeffaflığa ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. İki, Aile yılımız, yılda 2 kere eş durumu, mazeret, atamalar yapılırken artık her ay 1 mazeret ataması yapmaya başladık ve bu devam edecek. Üç, 2026'da yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu 2'nci şark tebligatı gönderilmeyecek. Dört, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat kanunuyla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz. Beş, standart kadro çalışmalarımızı tamamladık. Bu standart kadro çalışması? Bir yönetmelik değişikliği, personelimizin her ilde dağılımıyla, dengeli ve verimli istihdam edilmesiyle ilgili bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

'2030 YILINA KADAR TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMA HEDEFİMİZ VAR'

'Trafik Kanunu'nu ile yapılacak değişikliklerden bahseden Bakan Yerlikaya, "Sürücü ehliyetinin geri alınması yöntemiyle olan bir ceza sistemi getirdik. Ne oldu, biliyor musunuz? Tam 10 ay içerisinde denetimi yüzde 378 artırmamıza rağmen yasa dışı çakar yüzde 88 bitti. Bir güzel bir haber: İkinci cezayı alan Türkiye'de 1 yıl bir aydan beri sadece bir kişi var; 276 bin lira, 2 ay ehliyet, iki ay arabanın meniyle sonuçlanan o ceza sadece bir kişiye uygulandı. Caydırıcılık böyle bir şeydir. Bakın, bu rakamlar nereye gidiyor? Trafik cezalarından tahsil edilenler nereye gidiyor? Yıl 1986, rahmetli Özal, Gazi Meclisimizin takdiriyle bir kanun yapıyor, 'Bir önceki yılda tahsil edilen trafik cezalarının yüzde 50'si garip gurebaya, Fak-Fuk Fon'a, sosyal yardımlaşmaya gider, diğeri hazineye gidiyor' diyor. Bizim İçişleri Bakanlığının yazılan cezalarla ilgili bir ilgisi yok. Bu kadar net, açık ve net ama bizim bir hedefimiz var, o da Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bir hedef var: Biz 2030'a kavuşmadan önce trafik kültürünü oluşturmak için yani yurt dışına gittiğimiz zaman orada her kurala uy, Türkiye'ye geldiği zaman uyma. Ya, böyle bir şey olabilir mi? Yani bu zaman diliminde halen kırmızı ışıkta Elif Nazlar ölmek durumunda mı kalacak? Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, bizim derdimiz cezanın trafik kurallarına uyma riayetini güçlendirip bir kültür, bir trafik kültürü oluşturmak. Bunun için bu yasaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

'BİZ BUNA KARŞIYIZ'

Bakan Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın İstanbul'da meydana gelen olaylar ile ilgili sözleri üzerine, "Oradan bizim kahraman polislerimize, askerlerimize laf giydir. Hiç kusura bakmayın. Biz buna karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz mahkeme kararına uyduk derseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti. Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce dediniz ki: 'Bizim infial oluşturmak gibi niyetimiz yok' diye tornistan yaptınız. Var mı öyle" dedi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İçişleri Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.