İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yangınlardan Etkilenen İllerde Hasar Tespit Çalışmalarını Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır. Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"İzmir ilimizde; 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır, Bilecik ilimizde; 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır, Hatay ilimizde; 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır, Çanakkale ilimizde; 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır, Tekirdağ ilimizde; 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır, Sakarya ilimizde; 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır, Karabük ilimizde; 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır, Antalya ilimizde; 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır, Ankara ilimizde; 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut, Uşak ilimizde; 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır, Mersin ilimizde; 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut, Bursa ilimizde; 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır ve Kahramanmaraş ilimizde; 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahır olmak üzere hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılmıştır."

Yangından etkilenen illere toplam 128 milyon 470 bin 242 lira ödenek gönderildiğini belirten Yerlikaya, 7 ilde bulunan 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 lira ödeme yapıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, illere yapılan ödemelere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"İzmir ilimizde hasar gören 295 konut için toplam 34 milyon 367 bin 450 lira ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 6 milyon 206 bin 620 lira olmak üzere toplam 40 milyon 574 bin 70 lira, Bilecik ilimizde 69 konut için 5 milyon 745 bin ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 29 milyon 923 bin 904 lira olmak üzere toplam 35 milyon 668 bin 904 lira, Manisa ilimiz Akhisar ilçesinde 5 konut için 1 milyon 677 bin 900 lira, Hatay ilimizde 71 konut için zarar tespit çalışmaları kapsamında 2 milyon 229 bin 100 lira, Çanakkale ilimizde 2 konut ve 8 eşya hasarı, toplam 10 haneye 800 bin 966 lira, Sakarya ilimizde zarar tespit çalışmaları kapsamında 4 haneye 495 bin lira ve Karabük ilimizde zarar tespit çalışmaları kapsamında 36 haneye 1 milyon 831 bin 770 lira ödeme yapılmıştır."

Yangınların kontrol altına alındığı illerde yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bölge sakinlerinin barınması için 105 konteynerin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, İzmir'de 26, Bilecik'te 27, Sakarya'da 3, Karabük'te ise 7 olmak üzere toplam 63 konteynerin kurulumunun tamamlandığını kaydetti. - ANKARA