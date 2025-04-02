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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Vakit, milli destek vaktidir'

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerli üretimin desteklenmesi ve esnafların yanında olunması gerektiğini vurgulayarak, 'Vakit, milli destek vaktidir' dedi. Yerlikaya, boykot çağrılarını ülkenin emeğine ihanet olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Vakit, milli destek vaktidir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, milli destek vaktidir" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, milli destek vaktidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Politika
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