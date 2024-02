İstanbul Adalet Sarayı'nda Terör Saldırısı: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına yapılan silahlı terör saldırısına ilişkin adliyede açıklama yaptı. Yerlikaya, "Deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular ama biz durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına bugün öğle saatlerinde silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 5 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş ise hayatını kaybetmişti.

"Teröristler D blok önündeki görevli polis memurlarımız tarafından GBT yapmak için durdurulmuş ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adliyeye gelerek konuya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Silahlı bir terör saldırısı girişimi düzenlendi. Her 2 teröristin de E-5 yan yol üzerindeki durakta metrobüsten indikleri, metrobüs üst geçidinden adliye yönüne geçiş yaptıkları belirlendi. Teröristler D blok önündeki görevli polis memurlarımız tarafından GBT yapmak için durdurulmuş ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış, ardından da silahla ateş etmeye başlamıştır. Buradaki saldırıda 1 polisimiz maalesef yaralanmıştır. Teröristler, Çağlayan adliyesi C blok istikametine doğru koşturmuş, burada çıkan çatışmada her 2 terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. 1 vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Bugünün 6 Şubat depreminin yıldönümü olduğunu ve aynı zamanda mübarek Miraç gecesi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyuda boğmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda 1 Haziran 2023 ile 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak 335 sol terör örgütlerine operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 269 DHKP-C terörist gözaltı. Bunlardan 30 tutuklu, 137 adli kontrol ve 6'sı da etkisiz hale getirilmiş. Ben tekrar bu vesileyle aziz milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Kıymetli Bakanımızın şahsında Çağlayan Adliyesi'nde çalışan tüm arkadaşlarımızın, milletimizin emrinde olan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Başından bu vakte kadar da bu olayı aziz milletimize aktaran kıymetli siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar bize intikal eden bir durum söz konusu değil"

Basın mensuplarının bir bomba üzerinde durulduğunu ve bir düzenek bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna cevap veren Bakan Yerlikaya, "Şu ana kadar bize intikal eden bir durum söz konusu değil" dedi.

Saldırganların hedeflerinin kulübedeki polisler mi yoksa adliyeye girmek mi olduğunu ve buna ilişkin herhangi bir tespitin olup olmadığını soran basın mensuplarına Yerlikaya, "Konu artık yargıya intikal etmiştir. Çağlayan Adliyemizde, adli olarak konuyla ilgili tetkik bitsin, gerekli açıklamayı buradan yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL