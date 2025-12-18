Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin olası afet durumunda İstanbul'un en büyük toplanma alanlarından olduğunu, acil durumlarda sevkiyatların kalbi konumunda bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin olası afet durumunda İstanbul'un en büyük toplanma alanlarından olduğunu, acil durumlarda sevkiyatların kalbi konumunda bulunduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde katılımcıları selamlarken Konya'nın yüz ölçümü bakımından Anadolu'nun en büyük kenti olduğunu ve Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yaptığını hatırlattı.

Konya'nın 2 milyon 400 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Yerlikaya, kentin tarımda "en büyük", sanayide "enlerde" yer aldığını, dış ticaret rakamında 5 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Yerlikaya, şehirde 600 bini aşkın sigortalı çalışanın bulunduğunu, 5-6 yıl içinde kentin ihracat rakamının 10 milyar dolara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Konya'nın yılda 3,5 milyon turist ağırladığını dile getiren Yerlikaya, Anadolu'nun tarihini eşi benzeri olmayan misafirperverlikle dünyaya tanıttıklarını vurguladı.

Yerlikaya, dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin rekabetlerinin konuşulduğunu belirterek, "Yılda 4 gün İstanbul'da değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarında, Tokyo'da, Amerika kıtasında, Londra'da, Dubai'de, Katar'da ve bu gibi belirlenen destinasyonlarda Konya şehrini, geçmişini, bugününü ve gelecek hayalini, hedeflerini tanıtmanın zamanı geldi." diye konuştu.

İstanbul'un dünyanın göz bebeği olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Ama artık bu güzel şehri, kadim şehrimizi, Konya'mızı artık dünyaya tanıtmanın zamanı geldi." dedi.

"Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, ufku, cesareti ve millete sevdasının bütün vilayetlerde en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha önce Atatürk Havalimanı olarak kullanılan alanda 2 milyon metrekarelik millet bahçesinin hizmete açıldığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı. Allah, bildiğimiz, bilmediğimiz hiçbir afetle, başta İstanbul'umuz olmak üzere güzel yurdumuzu imtihan etmesin ama eğer İstanbul'da Allah muhafaza bir afet olursa belki, İstanbul'un tam göbeğinde, en büyük toplanma alanlarından ve acil durumla ilgili yapılacak olan tüm sevkiyatların kalbi de artık burası oldu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza böyle muhteşem bir eseri İstanbul'umuza kazandırdığı için şükranlarımı arz ediyorum."

Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da hem millet bahçeleri hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, Tanıtım Günleri'ne gelen misafirleri, "Sadece dört gün burada gördüklerinize kanmayın. Gelin, ne kadar muhteşem olduğunu görün." diyerek Konya'ya davet etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Politika
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title