İçişleri Bakanı Yerlikaya, Artvin'de Esnaf Ziyareti Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği'nin ardından esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında cağ kebabı ikram eden Bakan, partililerle de bir araya geldi.

ESNAFI ZİYARETİ ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği ziyaretinin ardından İnönü Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Yerlikaya esnaf ziyaretinde kendisini takip eden basın mensuplarına cağ kebabı ikram edip, fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerin ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle basına kapalı buluştu. Bakan Yerlikaya, ziyaret programları sonrası özel temaslarda bulunmak üzere Şavşat ilçesine gitti.

