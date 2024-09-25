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Hüsmen Kırkpınar: İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu Yetersiz Çözümlerle Süreklilik Arz Ediyor

Hüsmen Kırkpınar: İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu Yetersiz Çözümlerle Süreklilik Arz Ediyor
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununu gündeme getirerek, yapılanların yetersiz olduğunu ve sürekli çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun çözümü için bugüne kadar yapılanların yetersiz olduğunu söyledi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Kırkpınar, körfezdeki kirlilik sorununun uzun yıllardır sürdüğünü belirtti.

Bu konuda yıllardır el yordamıyla çözüm üretilmeye çalışıldığını kaydeden Kırkpınar, "Elbette ki bir şeyler yapıldı ama yapılan şeyler yetersiz ve her geçen gün değerini kaybediyor. Pasaport iskelesi önünde denizin renginin kahverengine döndüğünü, ölü balıkların su yüzeyine çıktığını hep birlikte gördük. Karşıyaka'dan Bayraklı'ya, Konak'a her tarafta bir koku... Çöp havuzuna dönmüş körfez, orada yaşayan canlıların ölümüne sebep oluyor." diye konuştu.

Toplantıda İl Başkanı Ülkü Doğan da değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika

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