Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Erzincan'ın zengin yöresel lezzetlerinin ve hünerli kadınların el emeğinin Erzincan'a değer kalacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın emeğinin bereketini büyütecek bu güzel mekanın hayırlı olmasını diledi.

Erzincan'da emeğin, üretimin ve dayanışmanın adresi Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin hem Erzincan'a hem de Erzincanlı kadınlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Göktaş, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Safure Atasoy, kooperatif üyesi kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Göktaş, kooperatif binasını gezerek kadınların el emeği ürünlerini inceledi ve kooperatif üyeleriyle birlikte yöresel lezzetlerin yapım aşamasına katıldı. - ERZİNCAN