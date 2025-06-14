Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, kadın emeğinin önemine değinerek, kooperatifin hem Erzincan'a hem de kadınlara değer katacağını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Erzincan'ın zengin yöresel lezzetlerinin ve hünerli kadınların el emeğinin Erzincan'a değer kalacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın emeğinin bereketini büyütecek bu güzel mekanın hayırlı olmasını diledi.

Erzincan'da emeğin, üretimin ve dayanışmanın adresi Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin hem Erzincan'a hem de Erzincanlı kadınlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Göktaş, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Safure Atasoy, kooperatif üyesi kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Göktaş, kooperatif binasını gezerek kadınların el emeği ürünlerini inceledi ve kooperatif üyeleriyle birlikte yöresel lezzetlerin yapım aşamasına katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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