HÜDA PAR Milletvekili Dinç'ten Ev Hanımlarına Emeklilik Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Ev hanımlarını desteklemek, toplumu, aileyi desteklemektir. Bundan dolayı 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınmalı." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Yapılan denetimler sonucunda zeytinyağından ete kadar zehirli, hileli ürünlerin tespit edildiğini anlatan Dinç, "Gıda sahtekarlığı yapanlara karşı ağır cezai müeyyidelerin olması artık kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı eleştiren Dinç, "Bizim kültürümüzü yansıtmıyor." sözünü sarf etti.

Ev hanımlarının emeklerinin karşılığını alamadığını dile getiren Dinç, "Ev hanımlarını desteklemek, toplumu, aileyi desteklemektir. Bundan dolayı 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınmalı." şeklinde konuştu.