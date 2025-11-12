Haberler

HÜDA PAR'lı Demir, motorine gelen zamları eleştirdi

Güncelleme:
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Mazota gelen her kuruşluk artış, kaçınılmaz olarak doğrudan gübreye, tohuma, nakliyeye yansıyacak.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için olayın iyice incelenmesi ve araştırılması gerektiğinin altını çizen Demir, "Sebeplerin ortaya çıkarılması bir daha bu kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların çiftçileri etkilediğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Motorine son 1 ayda, yüzde 8,1 zam gelmiş. Yılbaşından buyana meydana gelen artış ise yüzde 29 seviyesine ulaşmıştır. Motorin fiyatı Ankara'da, 58,61 liraya ulaşmıştır. Tarlasını süren, mahsulünü pazara taşıyan çiftçinin maliyetlerini önemli oranda artırmıştır. Mazota gelen her kuruşluk artış, kaçınılmaz olarak doğrudan gübreye, tohuma, nakliyeye yansıyacak. Sofralarımızdaki temel gıda ürünlerinin fiyatını da yükseltecektir."

2025'te uygulanan asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu kaydeden Demir, asgari ücretle yıl başında 493,8 litre motorin alınabilirken, bugün 381 litre motorin alınabildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
