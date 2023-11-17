HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Oruç, seçimlerde açık, şeffaf, ilkeli ve demokratik bir oluşum olmadığı sürece kendi durdukları yerde duracaklarını belirtti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin, "Bu seçimlerde bizler açık, şeffaf, ilkeli ve demokratik zeminde bir oluşum olmadığı sürece kendi durduğumuz yerde duracağız." dedi.

Oruç, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart'taki seçim için adaylarını ön seçimle belirleyeceklerini anlattı.

Geçen seçimlerde "değişim" için kendilerinin ve muhalefetin yeterli olamadığını aktaran Oruç, bu konuda ana muhalefete yaşattığı eksikliklerden dolayı eleştiri sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Oruç, seçim stratejileri hakkında şöyle bilgi verdi:

"Ortak davranma refleksimiz gerekecekse, bu seçimlerde olması gereken apaçık görüşme yapmak. Biz bunu söylediğimizde 'Kapalı kapılar ardında görüşme mi yaptınız?' diyorlar. Bizler, asla kapalı kapılar ardında görüşme yapmadık. Bizlerin hiç kimseyle hiçbir pazarlığı olmadı. Bizler hiçbir biçimde, herhangi bir beklentiye girmeden seçim stratejimizi belirlemiştik."

Daha sonra partisinin Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen "Halk Buluşmaları" etkinliğine katılan Oruç, ülkenin batısındaki illerde yürütecekleri seçim stratejilerine dair, "Bu seçimlerde bizler açık, şeffaf, ilkeli ve demokratik zeminde bir oluşum olmadığı sürece kendi durduğumuz yerde duracağız. Şayet batıda bir ittifak olacaksa açık, ilkeli demokratik zeminde olacak." ifadelerini kullandı.