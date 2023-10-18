Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'da Muhtarlarla Buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Masatlı, depremden sonra kentin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve sorunların çözüleceğini belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda muhtarlarla bir süre sohbet eden Masatlı, muhtarların taleplerini dinledi.

Masatlı, depremden sonra kentin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Tarihin en büyük depremlerinin birinin yaşadığını hatırlatan Masatlı, "Hatay'ımızı o eski ihtişamlı, hayatın normal aktığı günlere doğru döndürme noktasında hep beraber göstereceğimiz çaba ve gayretin önemli olduğu vurgulamak isterim." dedi.

Toplantıya muhtarların yanı sıra, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kurum müdürleri de katıldı.