Hakkari'deki Sağlık Sorunları ve Ekonomik Sıkıntılar Gündemde

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari'deki sağlık hizmetlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Parlak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hakkari'nin sorunlarını anlattı.

Ekonomik sıkıntıların Hakkari'yi derinden etkilediğini söyleyen Parlak, ilde bu yılın ilk 6 ayında 91 esnafın kepenk kapattığını aktardı.

Hakkari'de sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşandığını anlatan Parlak, "Hakkari Devlet Hastanesinin fiziki şartları çok yetersiz. Bu durum hem hasta ve yakınları hem de sağlık emekçileri açısından problemlere neden oluyor. Sağlık çalışanları zor şartlar altında çalışıyor. Bölgede sağlık personeli de yetersiz. MR ve tomografi gibi cihazlara ulaşılamıyor, çünkü yeterli sayıda radyoloji uzmanı yok. Yapılan tetkiklerin yorumlanması Ankara'daki özel bir şirket tarafından yapılıyor. Çoğu zaman yorumlar özensiz ve yanlış olabiliyor." ifadelerini kullandı.