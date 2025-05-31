Hakan Yıldız'dan Kurban Pazarı Eleştirisi: Alt Yapı Eksikliği Mağdur Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Torbalı ilçesinde, etkili olan yağmur sonrası kurban pazarını su basması nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, pazarda oluşan su birikintisi nedeniyle esnafın mağduriyet yaşadığını, kurbanlıkların da durumdan etkilendiğini belirtti.

Torbalı Belediyesini eleştiren Hakan Yıldız, şunları kaydetti:

"Torbalı'da kurbanlık hayvan pazarını, yağmur sonrası su bastı. Alt yapı yok, alıştık. Ama geçici de olsa hayvan satışına açtığınız bu alanda bir önlem almak bu kadar mı zor? Üstelik bu alanı vatandaşa para karşılığı kiralıyorsunuz. Para almayı biliyorsunuz da, hizmet vermeye gelince ortada yoksunuz. Alt yapı yapacak beceriniz yok tamam, peki bir vidanjör yollayıp suyu çektirmek de mi aklınıza gelmiyor. Yazık değil mi o hayvanlara, o esnafa, o vatandaşa? İş bilmezlik, ilgisizlik, vurdumduymazlık... Ama bu sefer sadece insan değil, hayvan da mağdur."