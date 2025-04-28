GSM Operatörlerine Dijital Esaret Eleştirisi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bugün GSM operatörleri, tüketicilere uzun vadeli taahhütler imzalatıyor. 12-24 ay boyunca çıkamıyorsunuz. Fiyatlar kişiye özel, pazarlık usulü hiçbir şeffaflık yok. Vatandaşa aynı hizmet için farklı fiyat uygulanıyor. Kimi 200 TL ödüyor, kimi ise 600 TL ödüyor. Bu keyfilik; tüketici hakkı ihlalidir. Bu sistemin adı da dijital esarettir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında geçen hafta İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörlerinin yetersizliğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bu konuya ilişkin açıklamalarını eleştiren Özdağ, depremin ilk anında iletişimin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'de internet altyapısının kötü olduğunu vurgulayan Özdağ, "İnternet ne kadar az çekiyorsa o kadar çok fatura gönderiyorlar. Ama ne denetleyen var ne de bu firmalara bir şey diyen var. Altyapı yatırımı yok. 20 yıl öncesinden beter bir hizmet kalitesi tam bir soygun düzeni. Bakanın açıkladığı gibi Suriye'ye internet hizmeti sağlayacaklar. Faturasını da Türk milletine gönderecekler. Her bir vatandaşımıza bu faturaları ihale edecekler." diye konuştu.

GSM operatörlerinin birbiriyle rekabet içinde olmadığını ve paket içeriklerinin benzeştiğini kaydeden Özdağ, "Bunun adı karteldir. Rekabet hukukuna aykırı ortak fiyat belirleme. Ama neden müdahale edilmiyor?" diye sordu.

Türkiye'de internet hızının OECD ortalamasının çok altına düştüğünü anlatan Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün GSM operatörleri, tüketicilere uzun vadeli taahhütler imzalatıyor. 12-24 ay boyunca çıkamıyorsunuz. Fiyatlar kişiye özel, pazarlık usulü hiçbir şeffaflık yok. Vatandaşa aynı hizmet için farklı fiyat uygulanıyor. Kimi 200 TL ödüyor, kimi ise 600 TL ödüyor. Bu keyfilik tüketici hakkı ihlalidir. Bu sistemin adı da dijital esarettir."

Özdağ, dondan etkilenen çiftçilerin TARSİM'den alacağı ödemelerin de kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.