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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Espiye'de İncelemelerde Bulundu

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Serdengeçti, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüştü. Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunan Serdengeçti, kursiyerlere başarı diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.