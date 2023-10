Bakan Bak: Olimpiyatlarda da başarılı olmak istiyoruz

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca, bu yıl 5'inci düzenlenen 'Genç Türkiye Forumu'na, Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ile çevre illerden gelen 400 öğrenci katıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda konuşan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Türkiye genelinde anket yaptırdıklarını, gençlere sorunlarını sorduklarını ve tespit edilen sorunlara ilişkin Bakan Bak'ın öğrencilerin sorularını yanıtlayacağını söyledi.

'BAKANLIĞIMIZ GENÇLERİN EMRİNDE'

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, gençlik ve spor alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatarak, "Özellikle sporcularımızın uluslararası başarılarının artması, bunun sebeplerinden bir tanesi. Avrupa'nın ve dünyanın en genç spor tesislerine sahibiz. Spor salonları, stadyumlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri başta olmak üzere. Ayrıca gençlik alanında da gençlik merkezi sayımızı 460'lara kadar çıkardık ve yenileri de ilave ediliyor, devam ediyor. Gençlik merkezlerimizde, gençlerimizle başta kültür, teknoloji ve spor olmak üzere pek çok konuyu birlikte değerlendiriyoruz. Bakanlığımız gençlerimizin emrinde. Gençlik Forumu'nda da gençlerin görüşlerini dinliyoruz, önerilerini dinliyor, sorularına cevap veriyoruz. Önerileri çerçevesinde yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlarla bir nevi sohbet ediyoruz. Çünkü Türkiye olarak bizim en büyük sermayemiz, genç nüfusuna sahip olmamız. Bu genç nüfusun, şimdi ve gelecekte bu ülkeye ne katkılar verebileceği konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. Bu, çok çok önemli" dedi.

'GENÇLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ'

TEKNOFEST kuşağı ile son 6 yıldır dip bir dalganın geldiğini ifade eden Bak, "Gençlerin teknolojiye, uzaya, havacılığa merakları artıyor. Bilime olan merakları artıyor. Yazılımcıları artıyor, savunma sanayindeki yatırımları artıyor. Dolayısıyla böyle bir gençliğimiz var. Tabii sosyal ve kültürel olarak da geleneklerimizi taşıyan bir gençliğimizin oluşması için de çalışmalar devam ediyor. Özellikle bakanlık olarak gençlerle şunları da konuşuyoruz. Gençliği tehdit eden başta madde kullanımı, bağımlılık olmak üzere konular üzerinde de onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü bizim bakanlık olarak en önemli önceliklerimizden bir tanesi de bu. Madde bağımlılığı, internet bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan gençliğimizi uzaklaştıracak çözümler bulmak. Bunun için de onlarla konuşuyoruz, onları dinliyoruz. Özellikle de üniversitedeki gençlerimizin bilime, araştırmaya yönelik projelerini destekliyoruz. Gençlik STK'larının projelerini destekliyoruz. Gençlerimize, bu ülkenin geleceği için harcadıkları her zaman için, her çaba için teşekkür ediyoruz. Onlarla konuşacağız, sohbet edeceğiz, görüşlerini alacağız. Gençliğimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençliğimizin, bu ülkenin geleceğine çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Onların görüşlerine saygı duyarak, birlikte politika üretmek istiyoruz" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMLARIMIZDA MADALYA SAYISI ARTIYOR'

Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti: "Olimpiyatlarda da başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz; bunlar, yapılan yatırımların karşılığını görüyoruz. Madalyalar geliyor, başarılar geliyor, şampiyonluklar geliyor. Daha fazlasını istiyoruz. O yüzden de çalışmaya devam edeceğiz. Tabii gençliği çok iyi anlayan, gençliğin içerisinden gelen, sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanı'mız var. Onun önderliği bizim için çok çok kıymetli. Bize gelen projeleri, sivil toplum kuruluşlarını da önemsiyoruz. Onların gençlerle yaptığı diyalogları, ortaya koydukları projeleri önemsiyoruz. Milli takımlarımızda madalya sayısı artıyor. Filenin Sultanları, bu yıl bize çok önemli bir başarı süreci yaşattı. Futbolda olsun, güreşte olsun başarılarımız var. İlk defa madalya aldığımız branşlar oluşmaya başladı. Dediğim gibi tesis yatırımları yapıyoruz, bu noktada da hükümetimizin büyük desteği var. Dolayısıyla daha çok başarılar geleceğine inanıyoruz. Gençlerimizin bunları başaracağına inanıyoruz. Bayrağımızı göndere çektireceklerine, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceklerine inanıyoruz. Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir gençlik var, Türkiye'yi güçlü bir gelecek bekliyor. Bu coğrafyada ayakta kalmak için, bu coğrafyada güçlü olmak için; güçlü bir gençliğe, vatanını seven, ülkesini seven, ülkesinin gelişmesi için çaba harcanan gençliğe ihtiyacımız var. Onlarla gurur duyuyoruz. Bakanlık emirlerinde, her türlü diyalog için de hazırız. İşte bugün de geldik, onları dinleyeceğiz."

'ÇOK VERİMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

?Bilal Erdoğan, "400'ün üzerinde gencimiz, dünkü çalıştayların ardından bugün Gençlik ve Spor Bakanı'mıza sorular yöneltecekler, cevaplar alacaklar. İnşallah buradaki gündemleri, kamuoyunun gündemine de arkadaşlarımız daha iyi bir şekilde taşıyabilir. Bunun da çok verimli olduğunu, olacağını Genç Türkiye Forumu'nun, gençliğe bir katkısı olarak tezahür edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.