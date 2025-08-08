Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bitlis'teki programının ardından Diyarbakır'a gelerek Vali Murat Zorluoğlu ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

BAKAN BAK, DİYARBAKIR'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bitlis'teki programının ardından akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Bak, kentte ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Yenişehir ilçesindeki valilik makamına gelen Bakan Bak, Vali Zorluoğlu ve protokol tarafından karşılandı. Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak, daha sonra Vali Zorluoğlu ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Bak'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da eşlik etti.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.