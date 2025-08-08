Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da

BAKAN BAK, DİYARBAKIR'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bitlis'teki programının ardından akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Bak, kentte ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Yenişehir ilçesindeki valilik makamına gelen Bakan Bak, Vali Zorluoğlu ve protokol tarafından karşılandı. Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak, daha sonra Vali Zorluoğlu ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Bak'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da eşlik etti.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,