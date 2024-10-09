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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı'na Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı'na Katıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Burada üye ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Portekiz'de gerçekleştirildi. Konferansa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üye ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulundu.

Bakan Bak, konferansa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle uluslararası iş birliklerimizi ve projelerimizi değerlendirdik. Herkes için erişilebilir spor ve sağlıklı, güçlü nesiller için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Avrupa Konseyi Etkinlikler Portekiz Politika Spor

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