Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ümit Aktan için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor basınımızın değerli ismi Ümit Aktan için taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, vefat haberini üzüntüyle karşıladığını belirterek, Aktan'a Allah'tan rahmet diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Ümit Aktan için taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümit Aktan için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." - ANKARA

