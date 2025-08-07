Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ümit Aktan için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Ümit Aktan için taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümit Aktan için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." - ANKARA