Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ümit Aktan için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor basınımızın değerli ismi Ümit Aktan için taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, vefat haberini üzüntüyle karşıladığını belirterek, Aktan'a Allah'tan rahmet diledi.
"Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika