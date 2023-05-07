Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karabağlar'da Halkla Buluştu

'14 MAYIS'TA YENİ BİR DESTANI BİRLİKTE YAZACAĞIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Karabağlar ilçesinde halkla bir araya geldi. Kasapoğlu'na; AK Parti İzmir Milletvekili ve milletvekili adayı Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir milletvekili adayları Nisa Alptekin ve Sadık Tunç eşlik etti. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Ülkeyi, milleti, İzmir'i, Karabağlar'ı birlikte şaha kaldıracağız. Milletimize hizmet etmeyi bir onur bildik. O heyecanla, inançla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkeyi enerji, sanayi, altyapı, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, okullarla, üniversitelerle spor tesisleriyle yurtlarıyla donattık. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir döneme giriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda, 14 Mayıs'ta sizlerden aldığımız destekle yeni bir destanı, yeni bir başlangıcı birlikte yazacağız. Togg'u gördünüz. 'Yapamazsınız' dediler, 'İnanmayız' dediler, 'Maket getirtiyorsunuz' dediler. Bu kadar basit düşündüler, ucuz düşündüler. Oysaki, o aracı bu milletin evlatları yaptı. Sizin çocuklarınız, mühendisleriniz yaptı. Onların buna inanacakları kadar yürekleri yok. Sizlerden aldığımız güç ile Togg'umuzla buradayız. Geldiğimiz günden bu yana Togg ile İzmir sokaklarındayız. Hepimiz için büyük bir gurur" dedi.