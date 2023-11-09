- Gençlik ve Spor Bakanı Bak: " Türkiye, TDT çatısı altında spor alanında yeni iş birliği mekanizmaları geliştirilmesini her zaman desteklemektedir"

BAKÜ - Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Toplantısı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, TDT çatısı altında spor alanında yeni iş birliği mekanizmaları geliştirilmesini her zaman desteklemektedir" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Toplantısı Azerbaycan'ın İsmayıllı kentinde düzenlendi. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Chyngyz Esengul uulu, Özbekistan Spor Geliştirme Bakanı Adkham Ikramov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Bektenova Aigul, Türkmenistan Fiziksel Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Serayev Şamyrat ve Macaristan'ın Bakü Büyükelçisi Tamas Torma ile Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferin kendileri için büyük sevinç ve kıvanç kaynağı olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu kutlu zaferi Türk dünyasının sevinçte ve kederde ortaklığının en anlamlı yansımalarından biri olarak görmekteyiz. Tarih boyunca Türk yurdu olan Karabağ Türk'tür ve ilelebet Türk kalacaktır. Zafer ve devlet bayrağı günün mübarek olsun Azerbaycan. Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremler sonrasında Türk dünyasının bütün ülkelerinin gösterdiği örnek dayanışma ruhundan duyduğumuz şükranı burada da ayrıca vurgulamak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki 10'uncu zirvede ifade ettiği gibi küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır" dedi.

"Sessiz kalamayız"

Gazze'de kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum insanlara karşı eşi benzeri görülmemiş bir katliam gerçekleştirildiğini ifade eden Bak, "Bunu şiddetle kınıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki diyaloglarını, temaslarını sürdürmektedir, sessiz kalamayız. Sesimizi yükseltmemiz lazım. Dünya barışı için birlikte hareket ederek sergilediğimiz duruş inanıyorum ki diğer kuruluşlara da örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanıdır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bakü'deki ziyaretine değinen Bak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım Günleri açılışını yapmış olmasından dolayı ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden oldukça memnun olduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modelini kuvvetle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettiği gibi zaman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanıdır. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz yeni dönem, inanıyoruz ki Türk dünyasının birlik ve beraberliğini de zirveye taşıyacaktır. Türkiye, çok önemsediği Türk Devletleri Teşkilatı'nın çatısı altında taahhüt ettiği bütün yükümlülükleri eksiksiz yerine getirme gayreti içerisindedir. Gençlik ve spor alanında kaydettiğimiz gelişmeler, her yıl gerçekleştirdiğimiz bakanlar toplantılarıyla daha da ileri seviyelere taşınmaktadır. Etkinliklerimizin daha verimli olabilmesi için burada özellikle konuşmamız gereken planlarımızın, iletişim ve koordinasyonumuzun daha etkin olması gerekmektedir. Gençlik alanında gençlik forumları, gençlik kampları, gençlik değişimi programları, gönüllülük ve gençlik festivali gibi bütün faaliyetlere katılmaya ve destek olmaya Türkiye olarak hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

"Spor alanında da önemli çalışmalar birlikte yürütüyoruz"

TDT Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'nda Azerbaycan'ın önerisiyle TDT çatısı altında bir gençlik yapısı kurarak gençlik alanındaki iş birliğini daha ileri düzeye taşımaya karar verdiklerini vurgulayan Bak, "Bu bağlamda 3 Kasım 2023 tarihinde Astana'da düzenlenen 10'uncu TDT zirvesinde deklare edilen Özbekistan'ın Türk Gençliği Teşvik Merkezi kurulması girişimini Türkiye olarak destekliyoruz. Değerli katılımcılar, gençlik alanında olduğu gibi spor alanında da önemli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bursa İznik'te Dünya Etnospor Konfederasyonu TDT sekreteryası ve ülkelerinin iş birliğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Dünya Göçebe Oyunları'nda 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Bu vesileyle spordan sanata, gastronomiden geleneksel sporlara kadar pek çok deneyimi 1 milyondan fazla yerli ve yabancı misafirimiz ile buluşturma fırsatı bulduk. Diğer taraftan futbol federasyonlarımız arasında geliştirilen iş birliği mekanizması, takımlarımız arasında daha fazla müsabakanın gerçekleştirilmesine vesile olmaktadır" diye konuştu.

"Türkiye, spor alanında yeni iş birliği mekanizmaları geliştirilmesini her zaman desteklemektedir"

Dopingle mücadele konusunda da TDT'ye üye ülkelerin iş birliğinin devam ettiğini belirten Bak, "Geçtiğimiz haftalarda Ferid bey bizim Bakan Yardımcımız yine dopingle ilgili kurullara UNESCO'da seçildiler. Onları da tebrik ediyorum. Bu konuda Paris'te Ekim ayı sonunda düzenlenen UNESCO 9. Taraf Devletler Konferansı'nda Türkiye ve Azerbaycan kendi gruplarını temsilen UNESCO bürosuna seçilmişlerdir. Bu vesileyle Azerbaycan'ı değerli kardeşim sayın Bakan Ferid beyi tebrik ediyor, yine Haziran ayında 7. UNESCO Beden Eğitimi ve Sporcuları Sorumlu Bakanlar ve Yüksek Düzeyli Temsilciler 7. Konferansı kapsamında gerçekleştirdikleri fevkalade ev sahipliğinden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Burada uluslararası kuruluşların toplantılarında birbirimize olan desteğimizin öneminin her geçen gün daha da arttığının altını çizmek isterim. Türkiye, TDT çatısı altında spor alanında yeni iş birliği mekanizmaları geliştirilmesini her zaman desteklemektedir" dedi.

TDT çatısı altında merkezi Türkiye'de olan Türk Dünyası Satranç Birliği'nin kurulması girişimine destek beklediklerini ifade eden Bak, "Türk Devletleri arasında spor alanında ortak projeler geliştirmek ve mesleki bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla antrenör, hakem, spor uzmanı ve benzeri personelin çokluğu ve karşılıklı değişiminin faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Son olarak önceki toplantıda karşılaştırdığımız ve yine Astana'da sonucu TDT zirvesini ele aldığı üzere sportif alandaki bütün bu konuları hükümetler arası düzeyde verimli bir şekilde takip ve koordine edebilecek TDT Spor Ajansı isminde bağlı bir kuruluşun Kırgız Cumhuriyeti'nde kurulmasını destekliyoruz. TDT sekreteryasının gerekli tedbirleri almasını ve koordinasyonu sağlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türk devletlerine Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda başarılar dileyen Bak, "Sizlerin başarıları hepimizin başarısı. Dolayısıyla Paris'te inşallah Türk devletleri önemli başarılar elde edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 21 yılda yaptığımız stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok tesis sayesinde ülkemiz uluslararası alanda pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.