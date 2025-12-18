Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Tankını, tüfeğini, aracını, yerli ve milli harp uçağını, gemilerini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunları da devam ettirecek olan başta mühendislik fakültelerindeki arkadaşlarımız olmak üzere bütün gençlerimiz bu işe sahip çıkacak." dedi.

Muş'taki programları kapsamında Vali Avni Çakır'ı ziyaret eden Eminoğlu, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Melik Emre ve partililerle görüşen Eminoğlu, daha sonra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'la bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından üniversitede düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 100 bine yakın çalışanının olduğunu söyledi.

Tüm illerde tesislerin bulunduğunu dile getiren Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası hareketlilik projeleri, bu yıl Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümü vesilesiyle 110 bin gencimizi Çanakkale'mize götürdük. 30'a yakın farklı ülkede değişim programları gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyetleri başta olmak üzere sunulan bu imkanların tamamının ücretsiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın bunlardan sonuna kadar istifade etmesi gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim yanınızdayız. ' Türkiye Yüzyılı' diyoruz ama bu coğrafyaya baktığımızda Osmanlı'yla, Selçuklu'yla işte nişaneleri hep burada, Malazgirt'te, Ahlat'ta 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığını sürdüren bir medeniyetin devamıyız. O yüzden sorumluluk ve tarih bilincimizin yüksek olması gerekiyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir nesil olarak biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz."

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Suriye, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlara şahitlik ettiklerini belirten Eminoğlu, "Zor bir coğrafyadayız ama bunun gereklerini yerine de getirmek zorundayız. Geleceğe bu vizyonla bakmamız gerekiyor. Milli Teknoloji Hamlesi olmak üzere birçok alanda Türkiye artık eski Türkiye değil. 20 yıl önceyle bugünün Türkiye'si bambaşka. Başta milli teknoloji ve sanayi olmak üzere birçok alanda devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı. İletişim ve ilişki çağındayız. Ne kadar sosyalleşirsek, üniversite toplulukları projelerine, sosyal faaliyetlere, derneklerin, vakıfların çalışmalarına katılırsak o kadar kendimizi geliştirmiş oluruz." diye konuştu.

Gazze'nin, herkesin kanayan yarası olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece 7 Ekim 2023'de başlayan bir süreç değil. Osmanlı ne zaman o topraklardan çekildi, orada gözyaşı, kan ve katliam dinmedi. Bakın 400 yıl, 500 yıl önce orada huzur ve adaletli bir yaşam vardı. 2 yıldır bütün dünyanın gözü önünde orada katliam sürecine girdiler. Gazze'de 200'ün üzerinde okul yerle bir edildi. 20 binin üzerinde öğrenci şehit edildi. 2 milyon kişi direniş ruhu göstererek bütün dünyayı ateşkes noktasına getirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde Katar, Mısır, Türkiye ateşkes masasına oturdu. Türkiye uluslararası diplomasiyi bir taraftan yürütüyor. Savaşları durdurabilecek, engelleyebilecek, barışın tesis edilmesi anlamında daha güçlü söz söyleyebilme adına Türkiye'nin, bütün kademelerimizin çok daha güçlü olması lazım. Tankını, tüfeğini, aracını, yerli ve milli harp uçağını, gemilerini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunları da devam ettirecek olan başta mühendislik fakültelerindeki arkadaşlarımız olmak üzere bütün gençlerimiz bu işe sahip çıkacak. Türkiye'yi daha güçlü bir noktaya getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Prof. Dr. Alican ise "Sayın Bakan Yardımcımızın da destekleriyle yaptığımız görüşmelerde son aşamaya geldik. Çok yakında üniversitemizin yarım kalmış olan stadyum inşaatına başlıyoruz. Onun dışında kampüsümüzün içinde bir yurt yapmak için çalışmalara başlandı. Genç ofisimizi de bakanımızın destekleriyle gençlik merkezine dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Eminoğlu, üniversite öğrencilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Programa, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.